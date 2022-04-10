Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi 2022! Fransa’da seçimi kim kazandı?
Fransa’da seçimi kim kazandı? Fransa Cumhurbaşkanı seçim sonuçları son dakika belli oldu mu? soruları Türkiye’den de merak ediliyor. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi için halk sandık başına gidecek. Türkiye karşıtı ve İslam düşmanlığıyla bilinen Macron’un da yeniden aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi için 48,7 milyon seçmen sandık başında. Fransa'da ilk turu gerçekleşecek seçimde, 12 aday içerisinde yüzde 50’yi geçen, gelecek 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dahil 12 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan Pazar günü yapılacak. Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'da başlayacak ve 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'a kadar oy kullanılabilecek. Araştırma şirketleri sandıkların kapanmasından itibaren 12 adayın yarışacağı seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.
Fransa cumhurbaşkanı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Resmi sonuçlar ise Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak. Seçimi kazanan aday 13 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığı görevini devralacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la birlikte 12 adayın yarışacağı seçimde, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) adayı Valerie Pecresse, Ulusal Birlik (RN) partisi lideri Marine Le Pen ve Yeniden Fetih (Reconquete) partisi Başkanı Eric Zemmour aşırı sağ adaylar olarak öne çıkıyor. Sol cepheden, Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, ilk turu geçebilecek tek sol aday olarak gösteriliyor.