Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi 2022! Fransa’da seçimi kim kazandı?

Fransa’da seçimi kim kazandı? Fransa Cumhurbaşkanı seçim sonuçları son dakika belli oldu mu? soruları Türkiye’den de merak ediliyor. Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimi için halk sandık başına gidecek. Türkiye karşıtı ve İslam düşmanlığıyla bilinen Macron’un da yeniden aday olduğu cumhurbaşkanlığı seçimi için 48,7 milyon seçmen sandık başında. Fransa'da ilk turu gerçekleşecek seçimde, 12 aday içerisinde yüzde 50’yi geçen, gelecek 5 yıl boyunca ülkeyi yönetecek.