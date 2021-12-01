Fransa, cemaatin paralarına el koydu

Avrupa'da İslam düşmanlığının kalesi haline gelen Fransa, Müslümanlara yönelik yeni bir baskı politikası başlattı.

Fransız hükümeti, ülkedeki birçok caminin banka hesabına el koydu.

Gerekçe olarak da cuma namazları sonrası ve Ramazan ayı boyunca bağışlanan paralar gösterildi.

Müslümanların bu bağışları olmadan camilerin giderlerini karşılayamayacağını ifade eden Fransa Müslüman İbadetleri Konseyi, hesapların kapatılmasına tepki göstererek bu durumu "ayrımcı" olarak nitelendirdi.

Konsey'den yapılan açıklamada, bu tür bağışların sadece camilere yapılmadığı ancak yasakların yalnızca camiler için geçerli olduğu belirtildi.

Öte yandan Emmanuel Macron yönetiminin, son dönemde sudan bahanelerle çok sayıda camii ve mescidi kapattığı da biliniyor.