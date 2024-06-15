Fransa borsası bir anda çöktü! Kayıp büyük...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara farkla birinci çıkmasının ardından Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçim kararı aldı. AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi yüzde 31,37 oyla ilk sırayı alırken, Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci oldu. Merkez sağ partisi Cumhuriyetçiler (LR) ise yüzde 7,3 oyla beşinci sırada kaldı.

Bu gelişmeler, ülkede siyasi belirsizlik yaratırken, yatırımcılar arasında endişelere yol açtı. Sağcı bir hükümetin kurulma ihtimali, yatırımcılar için ekonomik şartların daha belirsiz hale gelmesine neden oluyor. RN’nin müdahaleci ekonomi politikaları ve daha güçlü düzenleme riskleri, yatırımcıları tedirgin ediyor. Ayrıca, RN’nin hükümeti devralması halinde Fransa'nın kamu borcunun daha da artacağına dair korkular bulunuyor.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransız radyosuna verdiği röportajda, aşırı sağ ya da solun ağır harcama planları nedeniyle gelecek parlamento seçimlerini kazanmaları halinde mali kriz riskiyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Le Maire, aşırı sağın programının yalanlarla dolu olduğunu belirtti ve mevcut siyasi istikrarsızlığın bir mali krize yol açabileceğini ifade etti.

Bu belirsizlikler, Fransız banka hisselerinde baskıya neden oldu ve ülkenin risk primi son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi seçimlerin ardından toplamda 30 baz puan artarak 2011’den bu yana en büyük haftalık artışını kaydetti. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi ile arasındaki fark 77 baz puanla son 7 yılın zirvesine çıktı. Endişeler diğer Euro Bölgesi ülkelerine de yayıldı; İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizi ile Almanya'nınki arasındaki fark 157 baz puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 6’dan fazla değer kaybederek Mart 2022'den bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı. BNP Paribas, Societe Generale ve Credit Agricole hisseleri haftalık sırasıyla yüzde 6,81, yüzde 9,05 ve yüzde 8,72 değer kaybetti.

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