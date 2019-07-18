Fransa Bisiklet Turu - Turun 12. etabını, Mitchelton-Scott takımından Simon Yates ilk sırada tamamladı - Deceuninck-QuickStep takımından Alaphilippe, genel klasman liderliğini sürdürdü



ANKARA (AA) - 106. Fransa Bisiklet Turu'nun 12. etabını, Mitchelton-Scott takımının Büyük Britanyalı sporcusu Simon Yates kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 12. etabı, Toulouse ile Bagneres-de-Bigorre arasındaki 209,5 kilometrelik parkurda yapıldı. Kaçış gerçekleştiren 3 kişilik gruptaki Simon Yates, 4 saat 57 dakika 53 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 1 dakika 12 saniyelik farkı korudu.

Bireysel zamana karşı mücadelesine sahne olacak 27,2 kilometrelik 13. etap, yarın Pau kentinde koşulacak. Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak. Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 52 saat 26 dakika 9 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 12 saniye

3. Egan Bernal (Ineos): +1 dakika 16 saniye

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