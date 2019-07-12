Fransa Bisiklet Turu - Turun yedinci etabını, Jumbo-Visma takımının Hollandalı sporcusu Dylan Groenewegen kazandı



ANKARA (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Le Tour de France) yedinci etabında, Jumbo-Visma takımından Dylan Groenewegen ilk sırada yer aldı. Bu yıl 106'ncısı düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Belfort ve Chalon-sur-Saone arasındaki 230 kilometrelik yedinci etabında, 26 yaşındaki Hollandalı Groenewegen, 6 saat 2 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Lotto-Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan ikinci olurken, Bora-Hansgrohe ekibinden Slovak Peter Sagan yarışı üçüncü sırada bitirdi. Etabı 23. sırada tamamlayan Trek-Segafredo takımından İtalyan Giulio Ciccone, sarı mayoyu giymeye devam etti. Organizasyonun 200 kilometrelik sekizinci etabı, Macon ve Saint-Etienne kentleri arasında yarın geçilecek. Tur, 21 etap sonunda 28 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak. Organizasyonun yedinci etabı sonunda genel sıralama şu şekilde: 1- Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): 29.17.39 2- Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step): 29.17.45 3- Dylan Teuns (Bahreyn-Merida): 29.18.11



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.