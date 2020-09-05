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Spor Fransa Bisiklet Turu
Spor

Fransa Bisiklet Turu

Turun 8. etabını, AG2R-La Mondiale takımının Fransız bisikletçisi Nans Peters kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 19:18:24 -
Fransa Bisiklet Turu

İSTANBUL (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 8. etabını, AG2R-La Mondiale takımının Fransız sporcusu Nans Peters kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 8. etabı, Cazeres ile Loudenvielle yerel idareleri arasındaki 141 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 4 saat 2 dakika 12 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçen Nans Peters, Fransa Bisiklet Turu'nda kariyerinin ilk birinciliğini elde etti.

Dağ etabını, Trek-Segafredo takımından Letonyalı Toms Skujins ikinci, Movistar'dan İspanyol bisikletçi Carlos Verona üçüncü sırada bitirdi.

Mitchelton-Scott takımının Büyük Britanyalı sporcusu Adam Yates, toplamda 34 saat 44 dakikalık süresiyle 5. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Pau ile Laruns yerel idareleri arasındaki 153 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.



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