  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fransa Bisiklet Turu
Spor

Fransa Bisiklet Turu

- Turun 4. etabını, Jumbo-Visma takımının Sloven bisikletçisi Primoz Roglic kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 19:35:10 -
Fransa Bisiklet Turu


İSTANBUL (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 4. etabını, Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Sisteron yerel idaresiyle Orcieres-Merlette kayak merkezi arasındaki 160,5 kilometrelik 4. etabında Primoz Roglic, 4 saat 7 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Sprint ile sona eren tepelik etabı, UAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar ikinci, Cofidis ekibinin Fransız bisikletçisi Guillaume Martin üçüncü sırada bitirdi.

İkinci etabın galibi Deceuninck-Quick-Step'ten Fransız Julian Alaphilippe, toplamda 18 saat 7 dakika 4 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Gap ve Privas yerel idareleri arasındaki 183 kilometreden oluşan düzlük etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'deki faaliyetlerini kaleme aldı. Gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'da hava ü..
Bu kez şaşırttı! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek
Gündem

Bu kez şaşırttı! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a destek

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtan bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu, a..
Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'a İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı