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Spor Fransa Bisiklet Turu
Spor

Fransa Bisiklet Turu

Turun üçüncü etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan kazandı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:47:16 -
Fransa Bisiklet Turu

İSTANBUL (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) üçüncü etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı sporcusu Caleb Ewan kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nice şehriyle Sisteron yerel idaresi arasındaki 198 kilometrelik üçüncü etabında Caleb Ewan, 5 saat 17 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Sprint ile sona eren düzlük etabı, Deceuninck-Quick-Step takımından İrlandalı Sam Bennett ikinci, NTT Pro Cycling ekibinden İtalyan Giacomo Nizzolo üçüncü sırada bitirdi.

İkinci etabın galibi Deceuninck-Quick-Step'ten Fransız Julian Alaphilippe, toplamda 13 saat 59 dakika 17 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Sisteron yerel idaresiyle Orcieres-Merlette kayak merkezi arasındaki 160,5 kilometreden oluşan tepelik etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

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