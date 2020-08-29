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Spor Fransa Bisiklet Turu
Spor

Fransa Bisiklet Turu

Turun açılış etabını, UAE Emirates takımının Norveçli bisikletçisi Alexander Kristoff kazandı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 20:39:04 -
Fransa Bisiklet Turu

İSTANBUL (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, UAE Emirates takımının Norveçli sporcusu Alexander Kristoff kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Nice kentindeki 156 kilometrelik ilk etabında 33 yaşındaki Kristoff, 3 saat 46 dakika 23 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Sprintle sona eren düzlük etabı kazanan Kristoff, Thor Hushovd'un ardından Fransa Bisiklet Turu tarihinde sarı mayoyu giyen ikinci Norveçli sporcu oldu.

İlk etabı, Trek-Segafredo takımından Danimarkalı Mads Pedersen ikinci, Sunweb ekibinden Hollandalı Cees Bol üçüncü sırada bitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlangıç tarihi 2 ay ertelenen organizasyon, yarın Nice şehrindeki 186 kilometreden oluşan dağlık etapla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

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