  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fransa Bilim Kurulu Başkanı: "Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz"
Aktüel

Fransa Bilim Kurulu Başkanı: "Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:28:14 -
Fransa Bilim Kurulu Başkanı: "Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz"

PARİS(AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında günlük en yüksek vaka sayısının dün 52 bin 10 ile görülmesinin ardından endişe verici bir açıklama da Bilim Kurulu'ndan geldi.

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, RTL kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

"(Fransa'da) Günlük 50 binden fazla vaka var Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz.” diyen Delfraissy, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.

- "Çok zor hatta kritik durumdayız"

Delfraissy, ülkede teşhis edilen, teşhis edilmeyen ve hafif semptom gösteren vakalar dikkate alındığında resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın beklenenden ağır geçeceğine işaret ederek, "Çok zor hatta kritik durumdayız." dedi.

Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile imzalanan anlaşmalar etkilenecek mi? Libya'dan açıklama geldi
Dünya

Türkiye ile imzalanan anlaşmalar etkilenecek mi? Libya'dan açıklama geldi

Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri görüşmelerinde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Libya Savunma Bakanlığı ve Libya De..
Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia et..
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay