Fransa Bilim Kurulu Başkanı: "Günlük 100 bin vakanın eşiğindeyiz"

PARİS(AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgında günlük en yüksek vaka sayısının dün 52 bin 10 ile görülmesinin ardından endişe verici bir açıklama da Bilim Kurulu'ndan geldi.

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, RTL kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'nın günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğunu söyledi.

"(Fransa'da) Günlük 50 binden fazla vaka var Bilim Kurulu olarak günlük 100 bin vakanın eşiğinde olduğumuzu tahmin ediyoruz.” diyen Delfraissy, yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısında ciddi artış olduğunu kaydetti.

- "Çok zor hatta kritik durumdayız"

Delfraissy, ülkede teşhis edilen, teşhis edilmeyen ve hafif semptom gösteren vakalar dikkate alındığında resmi olarak ilan edilen ikinci dalganın beklenenden ağır geçeceğine işaret ederek, "Çok zor hatta kritik durumdayız." dedi.

Alınacak tedbirlerin hızlı ve yüksek seviyede olması gerekliliğini vurgulayan Delfraissy, uygulamadaki kısmi sokağa çıkma saatlerinin hafta içi daha geniş tutulmasının, hafta sonları ise tam gün olarak uygulanmasının gündemde olduğunu ifade etti.



