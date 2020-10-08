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Spor Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde Kenin ile Swiatek karşılaşacak
Spor

Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde Kenin ile Swiatek karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-08 19:44:59 -
Fransa Açık'ın tek kadınlar finalinde Kenin ile Swiatek karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin ile Polonyalı Iga Swiatek karşı karşıya gelecek.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının yarı finalinde, 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ile 7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova korta çıktı.

Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan Kenin, rakibini 6-4 ve 7-5'lik setlere 2-0 yenerek Fransa Açık'ta adını ilk kez finale yazdırdı.


- Swiatek, set vermeden finale çıktı


Günün diğer yarı final maçında dünya 54'üncüsü Polonyalı Iga Swiatek ile klasmanın 131. basamağındaki Arjantinli Nadia Podoroska karşılaştı.

19 yaşındaki Swiatek, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükseldi.

Fransa Açık'ta 1939 yılından bu yana finale çıkan ilk Polonyalı kadın raket olan Swiatek, finale kadar set vermeden gelerek önemli bir başarıya da imza attı.

Kenin ile Swiatek arasındaki tek kadınlar finali, 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak.


- Erkeklerde finalistler yarın belli olacak


Tek erkekler yarı final maçlarının oynanacağı turnuvada yarın, 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak.

Kariyerinde 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ise 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile final mücadelesi verecek.


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