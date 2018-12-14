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Frankfurt’ta haftasonu bereketi yaşanacak

Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul şirketlerinin başta Emlak Konut GYO güvencesi ile inşa ettikleri projeler olmak üzere portföylerini pazarlama imkânı buldukları organizasyonlara bir yenisi daha eklendi.

14 Aralık 2018 Cuma 15:23
Frankfurt’ta haftasonu bereketi yaşanacak

MEHMET CANITATLI

Türkiye’deki üretici firmalarla yurtdışında yaşayan vatandaşlarla buluşturacak "Avrupa Emlak Buluşmaları” organizasyonunda Almanya merkezli satışlara yarın devam edilecek. Frankfurt şehrinde yapılacak buluşmaya katılarak Türkiye’de ev sahibi olma fırsatlarını anlatacak.

Markaların güven adresi

Emlak Konut GYO, 3.8 milyarlık ödenmiş sermayesi ve ulaştığı 22.3 milyar liralık aktif toplamıyla 2023 yılında 250 bin bağımsız bölüm vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin güvencesiyle inşa edilmekte olan 50’yi aşkın markalı konut projesine sadece ülke içinden değil, sınırlarımızın ötesinden de ilgi sağanağı var. Özellikle gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Almanya’da Türkiye’nin geleceğine olan güvenle gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlerin sayısı artıyor. Özellikle yabancılara sağlanan mülk edinme kolaylığı uygulamasında yapılan iyileştirmelerin ardından gurbetçinin ayağına giden firmaların güvence olarak gösterdiği Emlak Konut GYO, yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Avantajlı bir dönem

Emlak Konut olarak 65 yıldır planlı, nitelikli şehircilik anlayışıyla yaşanabilir alanlarda halkı ev sahibi yapmaya devam ettiklerini dile getiren Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, düzenledikleri kampanyalara olan ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. “Bugüne kadar ürettiğimiz devam eden veya tamamlanan olmak üzere toplamda 132 bin 507 bağımsız bölüm, 48 okul, 1320 derslik, 10 kreş, 10 sağlık tesisi, 30 cami bu çabamızı destekler niteliktedir” diyen Gedikli, “Türkiye’de yıllık olarak 750 bin adet konut talebi sürerken diğer yandan yurtdışındaki vatandaşlarımız da anavatanların da konut sahibi olmaya ilgi gösteriyor” diye konuştu.

Sırada Frankfurt var

Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı Emlak Konut güvencesiyle konut sahibi yapabilmek ve fırsatları anlatabilmek” diyen Gedikli, “Ekim ve aralık ayında katıldığımız organizasyonlarla çok güzel adımlar atmıştık. Berlin, Köln, Stuttgart ve Rotterdam şehirlerindeki etkinliklerde gayrimenkul sektörü temsilcileri olarak vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördük. Şimdi de ortaya çıkan pozitif havayı devam ettirme adına bu hafta sonu Frankfurt şehrinde vatandaşlarımızla buluşacağız. Bunun için vatandaşlarımıza ‘Yatırımınızın adresi vatanınız olsun’ diyoruz” mesajını verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 15:23
  1. Avrupa Emlak Buluşmaları
  2. Frankfurt
  3. Emlak Konut
  4. Emlak Konut GYO
  5. Hakan Gedikli

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