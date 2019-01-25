Frankfurt'ta bomba paniği! Tren istasyonu tahliye edildi Almanya’nın Frankfurt şehrinde, tren istasyonunda bomba ihbarı üzerine 500 kişi tahliye edildi.

Frankfurt’un güneyindeki tren istasyonunda alınan bomba ihbarı üzerine terminaldeki 500 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 500 kişinin terminalden tahliye edildiği bilgisini doğruladı. İstasyondaki 5 ve 6 numaralı peronların kapatıldığını açıklayan Frankfurt polisi, incelemelerin devam ettiğini belirtti.

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