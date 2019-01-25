Frankfurt'ta bomba paniği! Tren istasyonu tahliye edildi
Almanya’nın Frankfurt şehrinde, tren istasyonunda bomba ihbarı üzerine 500 kişi tahliye edildi.25 Ocak 2019 Cuma 18:20
Frankfurt’un güneyindeki tren istasyonunda alınan bomba ihbarı üzerine terminaldeki 500 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.
Polis sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 500 kişinin terminalden tahliye edildiği bilgisini doğruladı. İstasyondaki 5 ve 6 numaralı peronların kapatıldığını açıklayan Frankfurt polisi, incelemelerin devam ettiğini belirtti.
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