Franck Ribery'nin yeni takımı belli oldu

Bayern Münih'ten ayrılan Franck Ribery, Serie A ekibinin Fiorentina ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
20 Ağustos 2019 Salı 18:12
Fiorentina, 36 yaşındaki Franck Ribery ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Ribery, bu anlaşma karşılığında 8+1 milyon euro kazanacak.
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