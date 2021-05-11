Franck Ribery'den Galatasaray paylaşımı
İtalyan ekibi Fiorentina'da forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery, bir dönem formasını giydiği Galatasaray ile ilgili paylaşım yaptı.
Dünyaca ünlü Fransız futbolcu Franck Ribery, eski takımı Galatasaray'la ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı.
"Çok özel bir maç"
Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarında yer verdiği "Günün golü" serisinde bugün, 2004-2005 sezonu Türkiye Kupası finalinde 5-1 kazandıkları karşılaşmada Ribery'nin Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı.
Söz konusu videoyu Galatasaray'ı da etiketleyerek kendi Twitter hesabından paylaşan Fransız futbolcu, "Çok özel bir maçta çok ayrı bir galibiyet." ifadelerini kullandı.