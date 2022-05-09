Francis Nzaba kimdir? Francis Nzaba Başakşehir'de mi?
Başakşehir savunma oyuncusu Francis Nzaba'yı renklerine bağladığını açıkladı. Peki Francis Nzaba kimdir? Francis Nzaba nereli kaç yaşında? Francis Nzaba hangi takımlarda oynadı? Francis Nzaba’nın futbol kariyeri merak ediliyor.
Süper Lig takımlarından Başakşehir Francis Nzaba transferine ilişkin olarak “Kongolu Milli futbolcu Francis Nzaba’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli Mepidol Başakşehir Bonservisi Racing Club Olympic kulübünde olan futbolcu Francis Nzaba’yı üç yıllığına kadrosuna kattı.
Francis Nzaba, 17 Tem 2002 tarihinde Kongo’da dünyaya geldi. Defans - Stoper Racing Club Olympic kulübünde yer alıyordu.