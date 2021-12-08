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Medya Fragmanda şoke eden görüntü! Çağlar Ertuğrul veda mı ediyor?
Medya

Fragmanda şoke eden görüntü! Çağlar Ertuğrul veda mı ediyor?

Teşkilat dizisinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanın sonunda Serdar'ın başına silah dayaması tansiyonu yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 14:31:00 -

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ise Serdar'ın yaşadıkları gündeme gelecek.

"İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak"

MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ekibe gönderilen mesajda "İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak. 12 saatte bir yeni bomba patlayacak" deniliyor.

Serdar başına silah dayıyor?

Diğer yandan ise Serdar, kaçırıldığı dönemde beynine uygulanan uzaktan kontrol yöntemiyle bir emir alıyor. Serdar'a "Yolun sonuna geldin. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştireceksin" deniliyor. Serdar ise "Madem gün bugün o zaman vatan uğruna ölmek için güzel bir gün" diyerek başına silahı dayıyor.

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Yorumlar

Erdal sen

Onun oldugu diziyi seyretmem defolup gitsin
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fazla bile

bu kadar bölüm nasıl oynamış bu dizide hemen gitsin karadağlı gelsin.
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