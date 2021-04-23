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Medya Fragmanda görenler şok oldu! "Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık" iddiası
Medya

Fragmanda görenler şok oldu! "Uyanış Büyük Selçuklu'da ayrılık" iddiası

Pazartesi günleri ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanından şok detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 12:02:00 -

TRT1'de reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu, koronavirüs vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti.

Ahmed Sencer'i oynayan Ekin Koç'un koronavrüs testinin pozitif çıkmasının ardından setteki çekimlere ara verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı yayınlanan dizinin ikinci fragmanı da ekranlara resmen geldi.

Yeni bölümde Turanşah ile Melikşah arasındaki kriz tam anlamıyla büyüyor.

Gözlerine mil çekilen Melik Tekiş, Hasan Sabbah'ın tedavisi ile iyileşiyor.

Turanşah ile harekete geçen Melik Tekiş'i gören Melikşah gözlerine inanamıyor.

"Diziye veda ediyor" iddiası

Yeni bölüm fragmanının en dikat çeken detayı ise Ahmed Sencer'in yiğitlerinden birinin öleceği...

Faysal tarafından ağır yaralanan yiğit Ayas'in yüksek ihtimalle ölmesi bekleniyor.

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