FOX'un dizisinden Teşkilat'a sürpriz transfer

TRT1’in MİT konulu yapımı Teşkilat’ın yeni sezonu merakla beklenirken sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Diziye Son Yaz’ın yönetmeni Burak Arlıer katılmıştı.

Bu kez Son Yaz’ın kamera ekibinde yer alan Tolga Teke, ekip olarak Teşkilat’a geçtiklerini duyurdu.

Teke’nin açıklamaları şöyle:



Geçen sezon severek çalıştığımız son yaz dizisinden kamera ekibi olarak ayrılma kararı aldık. Son yaz dizisi yapımı oyuncuları ve teknik ekibiyle çok güzel anılar biriktirdiğimiz bir iş oldu. Özellikle kendi adıma bu dizinin yeri çok özel. Bu değerli işte birlikte çalıştığım herkese çok teşekkür ederim. Tabi sezon boyunca varlığını her daim hissettiren sizlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şu an Son Yaz dizisinde çalışan ekip arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim onların da yolu açık olsun. Biz de yeni sezonda Teşkilat dizisiyle yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra Teşkilat’ta görüşmek üzere.