  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Batman’daki bir iş merkezinde çıkan yangın korkuttu
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Elbette araştırılacak
Başkan Erdoğan talimat verdi: Artık yürüyebilecek
Başkentte etkili olan sağanak, seli de beraberinde getirdi
Medya FOX'un dizisinden Teşkilat'a sürpriz transfer
Medya

FOX'un dizisinden Teşkilat'a sürpriz transfer

TRT1’de ekranlara gelen Teşkilat dizisinde değişim devam ediyor. Son Yaz dizisinden yapılan yönetmen transferine birileri daha eklendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 18:33:00 -
FOX'un dizisinden Teşkilat'a sürpriz transfer

TRT1’in MİT konulu yapımı Teşkilat’ın yeni sezonu merakla beklenirken sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

Diziye Son Yaz’ın yönetmeni Burak Arlıer katılmıştı.

Bu kez Son Yaz’ın kamera ekibinde yer alan Tolga Teke, ekip olarak Teşkilat’a geçtiklerini duyurdu.

Teke’nin açıklamaları şöyle:


Geçen sezon severek çalıştığımız son yaz dizisinden kamera ekibi olarak ayrılma kararı aldık. Son yaz dizisi yapımı oyuncuları ve teknik ekibiyle çok güzel anılar biriktirdiğimiz bir iş oldu. Özellikle kendi adıma bu dizinin yeri çok özel. Bu değerli işte birlikte çalıştığım herkese çok teşekkür ederim. Tabi sezon boyunca varlığını her daim hissettiren sizlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şu an Son Yaz dizisinde çalışan ekip arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim onların da yolu açık olsun. Biz de yeni sezonda Teşkilat dizisiyle yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra Teşkilat’ta görüşmek üzere.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay