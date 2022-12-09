FOX'un bir dizisi daha tarih oldu! Final kararı çıktı...

Alina Boz ile Taro Emir Tekin'in başrolünde yer aldıkları Bir Peri Masalı dizisi için final kararı verildi. Reytinglerde beklediği başarıyı bir türlü elde edemeyen dizi, 13. bölümü ile ekrana veda etmiş olacak.

FOX TV'de Alina Boz ile Taro Emir Tekin'in başrolünde yer aldıkları ve kadrosunda ayrıca Hazal Filiz Küçükköse, Nazan Kesal ve Mustafa Mert Koç'un yer aldığı Bir Peri Masalı'na son olarak Deniz Uğur dahil olmuştu ancak dizide hiçbir şey güzel gitmedi. Büyük ümitler ile başlayan proje için final kararı verildi.

BİR PERİ MASALI 13. BÖLÜMÜYLE FİNAL YAPACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye reyting gelmesi için hikayede yeniliklere gidilmiş ve son dönemlerde, eski eşi Reha Muhtar ile yaşadıkları velayet davası ile gündeme gelen oyuncu Deniz Uğur'un dahil olduğu proje, 13. bölümü ile final yapacak.