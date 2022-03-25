FOX ünlü etti, zehir saçıyor! Bu rezil kadına kim dur diyecek?

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"Fulya ile Umudun Olsun" programında psikolog olarak yer alıp, bir süre önce ayrılan Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla topluma zehir saçıyor.

Takipçilerinin özel hayatlarına dair itiraflar yaptığını iddia edip bu soruları yayınlayarak cevaplayan Ezmeci, sosyal medya kullanıcılarına zehir saçarken, reytring kaygısı güden haber kuruluşlarının da desteği ile topluma ahlaksızlık pompalıyor.

Özel mesajları sosyal medyadan ifşa edip yayınlayan Esra Ezmeci'nin sapkın yaşam tarzının propogandasını yaptığı düşünülürken, mide bulandıran bir mesajı şöyle:

- Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü 'beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?

- Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım.