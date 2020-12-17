FOX TV’nin Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat trenine yönelik haberinin yalan olduğu ortaya çıktı

FOX'nin İstanbul Maltepe ilçesinde durduğunu iddia ettiği tren Çin Korgos'a ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'dan törenle uğurlanan ilk ihracat treninin Çin Korgos'a ulaştığı bildirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ, toplam katedilen mesafenin 6 bin 593 kilometre olduğunu açıkladı. TCDD tarafından yapılan açıklamada, #ÇinTreniNerede etiketi kullanıldı.

FOX TV'den yalan habercilik

FOX TV'nin; 5 Aralık 2020 tarihli ana haber bülteninde, 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Halkalı'dan hareket eden trenin Maltepe ilçesinde durduğu iddia edildi.

FOX TV muhabiri Merve Görgün'ün imzasının bulunduğu haberde; "Çin yolculuğu Maltepe'ye kadar sürdü", "2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecekti", "Törenle uğurlanan tren sessiz sedasız gara geri döndü", "12 gün değil, 12 durak sonra durdu", "Ama değil Türkiye, İstanbul sınırlarını bile geçemedi. Yola çıktığı günün akşamında da Maltepe'den Halkalı garına geri döndü" ve "Tren şu an nerede? Neden Çin yolculuğuna devam etmedi? Gitmeyecekse tören niye yapıldı? Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri henüz bu sorulara bir yanıt vermedi" iddiaları yer aldı.

İşte o yalan haber!

FOX TV'nin; 5 Aralık 2020 tarihli ana haber bülteninde yalan haber şöyle verildi: "Dün İstanbul anlamlı bir törene şahitlik etti. Ulaştırma Bakanı, bürokratlar, iş insanları Türkiye'den Çin'e ilk kez trenle ihracat yapılmasının heyecanını yaşıyordu. Protokol yerini aldı. Konuşmalar yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın sefer izni ile tren Çin'e doğru hareket etti."

"Törenle uğurlanan tren sessiz sedasız gara geri döndü"

"Ancak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın iddiasıyla herkes şaşkına döndü. İddiaya göre dakikalar sonra trenin üzerindeki süslemeler kaldırıldı. Törenle uğurlanan tren sessiz sedasız gara geri döndü."

"12 gün değil, 12 durak sonra durdu"

"İki kıta geçecekti ama Avrupa'dan Asya'ya geçti. 12 gün değil, 12 durak sonra durdu. Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihraç treniydi. Süslendi, bir de tören düzenlendi. Ulaştırma bakanı sefer iznini bizzat verdi."

"İstanbul sınırlarını bile geçemedi"

"Ama değil Türkiye, İstanbul sınırlarını bile geçemedi. Yola çıktığı günün akşamında da Maltepe'den Halkalı garına geri döndü. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın iddiasına göre tren şu anda Halkalı'da..

"BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir: 'Trenin sadece Kazlıçeşme ve Maltepe arasında çalışmış olduğunu gördük. Maltepe'den Halkalı Gar'a bu tren tekrar götürülerek devamı Çin'e sağlanmamış oldu.'

"Tren Çerkezköy istasyonundan 42 konteynerda taşıdığı beyaz eşya ile başlamıştı yolculuğuna. Bu bir ilkti. Bu ilk olunca törende düzenlendi. Bakan geldi, protokol sıradaydı."

"Marmaray'ın Kazlıçeşme İstasyonu'ndan çıkıp Çin'in Xi'an kentine böyle uğurlandı. Türkiye'nin tarihinde yeni bir sayfa yazılı pankartla yola çıktı."

"Bakan, 'yolu açık olsun' dedi ama o yol sendikanın iddiasına göre çok kısa sürdü. Tren Marmaray'dan geçti. Maltepe istasyonuna geldiğinde üstüne asılan pankartlar söküldü. Halkalı Gar'ına geri getirildi."

"BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir: 'Kazlıçeşme İstasyonu'ndan törenle uğurlanan bu trenin Maltepe'de sonlandığını gördük.'"

"O tarihi anlar için sendikanın iddiasına göre İstanbulluların çile anları başladı. Çünkü tören 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler sayılırken düzenlendi. Bu yüzden Marmaray seferleri de altüst oldu. Yolcu trenlerinden dokuzunun seferi iptal edildi. 10 yolcu trenin de sefer durakları kısaltıldı. Ulaşımda toplam 92 dakikalık bir rötar yaşandı."

"Özdemir: Çin'e gitmeyen bir tren..."

"BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir: 'Gece geçmesi gerekiyordu. Çin bağlantılı olduğu söylenip ama Çin'e gitmeyen bir trenin töreni için çok sayıda Marmaray yolcu trenlerinin iptal edilmesi, İstanbullu yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamasına ayrıca sebebiyet vermiş oldu."

"Neden Çin yolculuğuna devam etmedi?"

"Tren şu an nerede? Neden Çin yolculuğuna devam etmedi? Gitmeyecekse tören niye yapıldı? Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri henüz bu sorulara bir yanıt vermedi."

Tren; 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü 12 günde Çin'e ulaştırdı

Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıktı. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşan tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştırdı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Ülkemiz, Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir" denilmişti.

Kaynak: A Haber