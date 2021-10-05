FOX TV'nin skandal dizisinin seti fena karıştı! Küfürler savurup birbirlerine girdiler

Yollarını ayırdıkları eski haber spikerleri Fatih Portakal tarafından bile skandal içerikleri nedeniyle sert bir dille eleştirilen Fox TV’nin yapımları elinde patlamaya devam ediyor.

Ahlaki değerlerden uzak dizilerin pazarlamaya kalkan kanal, halktan rağbet görmeyince dizilerin fişini teker teker çekiyor.

Son olarak yayına sokulan “Uzak Şehrin Masalı” adlı dizisinin de ömrü uzun sürmedi.

Dizinin 5. bölüm itibari ile final yapacağı ortaya çıktı. Ardından ise dizinin perşembe gününe alındığı ortaya çıktı. Hem günü değişen hem de final kararı verilen dizinin setinde yaşanan gerginlik ise dikkatleri çekti.

Sette birbirlerine girdiler

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın iddiasına göre dizinin setinde Barış Kılıç ile yönetmen Mustafa Şevki Doğan arasında gerginlik yaşandı. İkilinin bu atışması küfürleşmeye kadar vardı.

Barış Kılıç’ın yönetmenin üzerine yürümesi üzerine Timur Acar’ın araya girerek bir kavga çıkmasını engellediği belirtiliyor. Dizinin setinde yaşanan bu gerginlik, ahlaksız yapımların içerisine düştüğü ibretlik durumu da ortaya koyuyor.

Uzak Şehrin Masalı dizisi 7 Ekim’de 4. bölümü ile ekranda olacak. 14 Ekim’de ise dizi final bölümü ile izleyicilerine veda edecek.