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Medya FOX TV’nin iğrenç dizisi can çekişiyor! Yasak Elma ile ilgili şoke eden iddia
Medya

FOX TV’nin iğrenç dizisi can çekişiyor! Yasak Elma ile ilgili şoke eden iddia

Rezil ilişkileri ekranlara getiren FOX TV’nin ahlaksız dizisi Yasak Elma ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 16:34:00 -
FOX TV’nin iğrenç dizisi can çekişiyor! Yasak Elma ile ilgili şoke eden iddia

ABD beslemeli FOX TV’nin entrikası fazla olan ve toplumun ahlak yapısının altına dinamit yerleştiren Yasak Elma dizisiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Berk Oktay’ın yer aldığı dizide yaşanan çarpık ilişkiler, oyuncuların fazla rollerini abartması izleyici çileden çıkartıyor.

Ahlaksız ilişkileri topluma gösteren dizinin 85. Bölümünde Talat Bulut’un gidişi sonrasında tam 5 kişi diziye veda etmişti. Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun diziye katılması sonrası Barış Kılıç isimli oyuncu bir kez daha diziye döndü. Bu durum seyirciyi isyan ettirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter hesabından verdiği bilgilere göre diziyle ilgili final iddiaları ortaya çıktı. İğrenç dizide bir sonraki ayrılacak karakterin Şevval Sam olacağı konuşulurken Nesrin Cavadzade ismi de gündeme geldi.

Bu iki karakterden birinin öleceği aktarılırken, dizinin final yapma olasılığı da güçlendi.

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