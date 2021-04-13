FOX TV’nin dizisinde büyük hüsran!

12 Nisan 2021'in reyting sonuçları Sefirin Kızı ve Survivor'u hüsrana uğrattı. Maraşlı, Çukur ve Yasak Elma ise reytinglerde istediği başarıyı sağlayamadı.

Yamaç'ın, Amca'nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç'ı bir kez daha karşı karşıya getirdiği Çukur'un son bölümü reytinglerde ilk sırayı rakibine kaptırdı.

Hasan Ali ve Ender bir araya gelmesi sonrasında, Ender, Şahika’yı son anda yarı yolda bıraktığı Yasak Elma'nın 106. bölümü reytinglerde zirve yarışından koptu.

Zirvenin sahibi 28. Bölümü ile ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oldu.