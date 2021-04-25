FOX TV resmen havlu attı! Gönül Dağı fırsat vermedi

Yasak Elma, Baraj, Sen Çal Kapımı gibi ahlaksız dizileri yayınlayan FOX TV’nin oynadığı koz elinde patladı. 5. Sezonu yayınlanıp yayınlanmayacağı tartışılan ve sonradan Tamer Karadağlı’yı kadrosuna katan Savaşçı dizisinde flaş gelişme yaşandı.

ATV’nin Kardeşlerim dizisi ilgi görmeye başladıktan sonra rezil dizi Sen Çal Kapımı ciddi bir düşüşün içerisindeydi. Savaşçı dizisini sürmek isteyen ve reytinglerden iyi sonuç elde etmek isteyen FOX TV bekleyip kozu Kardeşlerim ve Gönül Dağı dizisine verdi.

24 Nisan Cumartesi akşamı totalde ATV 1. Oldu. TRT 1 2. Sırada yer aldı.

AB ve ABC1’de TRT 1 önde gelirken ATV’de 2.cilikle kopmadı. Cumartesi gününe en çok damga vuran olay da Savaşçı dizisinin 10. Sırada olmasıydı. Reytingleri düşük olan dizi AB’de 7. Oldu.