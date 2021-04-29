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Medya FOX TV dizisi Yasak Elma’nın setinde kavga! Nesrin Cavadzade gidiyor
Medya

FOX TV dizisi Yasak Elma’nın setinde kavga! Nesrin Cavadzade gidiyor

İğrenç FOX TV dizisi Yasak Elma’dan final sesleri gelirken set ortamının karıştığı ve başrol Nesrin Cavadzade’nin ayrılacağı gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 16:36:00 - 2021-04-29 16:36:41
FOX TV dizisi Yasak Elma’nın setinde kavga! Nesrin Cavadzade gidiyor

ABD beslemeli FOX TV’nin entrikası fazla olan ve toplumun ahlak yapısının altına dinamit yerleştiren Yasak Elma dizisinde yeni gelişme yaşandı.

Rezil ilişkileri ekranlara getiren ahlaksız dizi ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı. Gayrimeşru ilişkileriyle tepki çeken Yasak Elma’nın setinde arıza çıktı.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Berk Oktay’ın yer aldığı yapımda final söylentileri gün yüzüne çıkarken sette yaşanan kavga ve gerginlik sonrası Cavadzade’nin tavrı ortamı alevlendirdi.

Nilperi Şahinkaya’nın oynadığı Cansu karakterinin rol gereği eline silah alıp bir ortamı basacağı ve burada birinin öleceği bilgisi sızdı.

Sette yaşanan gerilime bağlı olarak bir kişinin hazır ayrılması gündemdeyken  Nesrin Cavadzade’nin gerginlik sebebiyle diziden yollanacağı öne sürüldü.

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