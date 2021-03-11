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Gündem Fox TV darbe aldı! Bunu beklemiyorlardı
Gündem

Fox TV darbe aldı! Bunu beklemiyorlardı

Yahudi menşeili Fox TV, yeni yayınlamaya başladığı Masumiyet dizi ile 2. Hafta da ağır darbe aldı. ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman reytinglerde rakiplerini geride bırakarak 1. Sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 11:15:00 - 2021-03-11 11:20:39
Fox TV darbe aldı! Bunu beklemiyorlardı

Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet üçüncü bölümüyle dün akşam hüsrana uğradı. Geçtiğimiz haftalarda iki bölümüyle ilk 10'a girmeyi başaran dizi, dün akşamki bölümüyle ilk 10'a giremeyerek Kuruluş Osman karşısında darbe aldı.

Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayıldığı Sadakatsiz'in son bölümü reytinglerde bir artış gösteremedi. Zirveye haftalardır yerleşemeyen Sadakatsiz, yine Kuruluş Osman’ın gerisinde kalarak hezimete uğradı.

İşte reyting sonuçları;

10 - Doğduğun Ev Kaderindir (TV8)

8 - Ana Haber (ATV)

3 - Esra Erol'da (ATV)

2 - Sadakatsiz (Kanal D)

1 - Kuruluş Osman (ATV)

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