Fox TV darbe aldı! Bunu beklemiyorlardı
Yahudi menşeili Fox TV, yeni yayınlamaya başladığı Masumiyet dizi ile 2. Hafta da ağır darbe aldı. ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman reytinglerde rakiplerini geride bırakarak 1. Sırada yer aldı.
Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yer aldığı Masumiyet üçüncü bölümüyle dün akşam hüsrana uğradı. Geçtiğimiz haftalarda iki bölümüyle ilk 10'a girmeyi başaran dizi, dün akşamki bölümüyle ilk 10'a giremeyerek Kuruluş Osman karşısında darbe aldı.
Sinan ile beraber açılışa katılan Asya'nın yeni ilişki haberi gazetelere yansıyarak tüm şehre yayıldığı Sadakatsiz'in son bölümü reytinglerde bir artış gösteremedi. Zirveye haftalardır yerleşemeyen Sadakatsiz, yine Kuruluş Osman’ın gerisinde kalarak hezimete uğradı.
İşte reyting sonuçları;
10 - Doğduğun Ev Kaderindir (TV8)
3 - Esra Erol'da (ATV)
2 - Sadakatsiz (Kanal D)
1 - Kuruluş Osman (ATV)