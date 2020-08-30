FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ten ‘Fatih Portakal’ açıklaması

FOX TV’nin eski Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın istifası, gündemdeki tazeliğini koruyor. ABD-Yahudi sermayesi olan Türkiye düşmanı FOX TV’nin “bir numaralı tetikçisi” Fatih Portakal’ın, kanaldan ayrılma kararı alması özellikle muhaliflerde şok etkisi yaptı. Konu hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Fatih Portakal’ın yerine kimin gelip AK Parti hükümetine kin kusacağı merak konusu oldu.

Fatih Portakal’ın istifasının ardından FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de açıklamalarda bulundu. KRT TV'de Meltem Yılmaz'ın hazırladığı "Haftanın Rengi" programına konuk olan FOX Haber Genel Yayın yönetmeni Doğan Şentürk, Portakal’ı en yakından tanıyan isimlerden biri olduğunu söyledi.

Şentürk, “Fatih'in istifasını gereksiz buluyorum. Fatih'i ikna için çok uğraştım” dedi. Şentürk, Portakal’ın pes eden birisi olmadığını savunarak, “Yorulması gayet doğal” diye konuştu.