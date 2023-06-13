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Yerel Fotokapana yakalanan ayılar şaşırttı
Yerel

Fotokapana yakalanan ayılar şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 17:00:00 -
Fotokapana yakalanan ayılar şaşırttı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormana kurulan fotokapana yakalanan ayılar şaşırttı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormanda kurulan fotokapana ayılar yakalandı. Ayrıca, fotokapana takılan vatandaşların da görüntüleri güldürdü.

Alınan bilgiye göre, Gönen'in Fındıklı ve Karasukabaklar kırsal mahallelerinde ormana kurulan fotokapanların ikisine ayılar yakalandı. Karasukabaklar'da ise fotokapana takılan vatandaşların ilginç görüntüleri güldürdü.

Yetkililerden uyarı

Gönen Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri vatandaşları ayı saldırılarına karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

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