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Seyahat Fotokapana böyle yakalandılar
Seyahat

Fotokapana böyle yakalandılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yaban hayatından renkli görüntüler yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 00:16:00 -
Fotokapana böyle yakalandılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yaban hayatının gözlemlemesi amacıyla Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar doğa hayatını görüntüledi.

DKMP tarafından yaban hayatının gözlemlemesi amacıyla Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara, doğa hayatından kısa kesitler yansıdı.

Görüntüler binlerce beğeni aldı

Fotokapanlara takılan çengel boynuzlu dağ keçilerinin görüntüsü dikkat çekti. Bir başka görüntü ise otlanan geyiğin yaban domuzu sürüsüne yakalandığı an oldu. DKMP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü binlerce beğeni aldı.

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