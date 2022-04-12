Fotokapana böyle yakalandılar
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara yaban hayatından renkli görüntüler yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yaban hayatının gözlemlemesi amacıyla Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlar doğa hayatını görüntüledi.
DKMP tarafından yaban hayatının gözlemlemesi amacıyla Türkiye’nin farklı noktalarına yerleştirilen fotokapanlara, doğa hayatından kısa kesitler yansıdı.
Görüntüler binlerce beğeni aldı
Fotokapanlara takılan çengel boynuzlu dağ keçilerinin görüntüsü dikkat çekti. Bir başka görüntü ise otlanan geyiğin yaban domuzu sürüsüne yakalandığı an oldu. DKMP’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü binlerce beğeni aldı.