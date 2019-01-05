Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz hafta başından itibaren art arda uyarılarda bulunduğu yağışlı sistem Türkiye genelinde etkili oluyor. İstanbul'da ise beklenen kar yağışı özellikle şehir merkezinde etkili olmadı ancak Silivri ve Çatalca ilçeleri kar yağışı altında kaldı. Son tahminlere göre, İstanbul genelinde yağışların bugün ve yarın karla karışık yağmur şeklinde olması beklenirken pazartesi ve salı günü kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Silivri ve Çatalca kar altında

İstanbul'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.

Meteoroloji'nin bugün için yayınladığı tahmin haritası şöyle:

Beylikdüzü'nde yağış sabah saatlerinde etkili oldu

Beylikdüzü güne kar yağışı ile uyandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından önceki gün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini kar yağışı olarak gösterdi. Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tuzlama ekipleri ise metrobüs üst geçidinde kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Meteoroloji'nin pazartesi ve salı tahmini

Meteoroloji'nin 5 ocak hava durumu tahmini

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç Ege'nin kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Güney Ege kıyılarında kuzey, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, batısının yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışlı 4

Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 14

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı 10

İstanbul'da gece boyu kar alarmı vardı

İstanbul'da, belediye ekipleri, gece boyunca kar alarmı durumundaydı. Karla mücadele için oluşturulan ekipler, ana yollar üzerinde hazır bekledi. Özellikle trafik akışının yoğun yaşanması muhtemel bölgelerdeki yollar üstünde birçok noktada kar küreme araçları hazır tutuldu. Yine yolllar gibi üst geçitlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı.

Avrupa yakasında bazı bölgelerde kısa süreli yaşanan ve etkili olmayan kar yağışı, Anadolu yakasında yüksek mevkilerde ise kendisini zaman zaman gösterdi. Özellikle Maltepe bölgesinde ara ara hızlanan kar yağışı sırasında belediye ekipleri de karla mücadele çalışmaları için hazır bekledi.

Daha çok, karla karışık yağmur şeklinde yaşanan bölgesel yağışlar genel olarak etkili olmadı ve İstanbullular'a ciddi problemler çıkarmadı.