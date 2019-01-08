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Fotoğraf merakı sonu oluyordu! 15 metreden yere çakıldı

Denizli'de kar manzaralı fotoğraf çekmek isteyen Şahin Cengiz, 15 metre yükseklikten düştü. 1 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan ve hipotermiye giren Cengiz'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

08 Ocak 2019 Salı 23:15
Fotoğraf merakı sonu oluyordu! 15 metreden yere çakıldı

Denizli'de kar yağışı altında manzara fotoğrafı çekmek isteyen 27 yaşındaki Şahin Cengiz, 15 metre yükseklikten düştü.

Yoğun kar yağışı sebebiyle donma tehlikesi geçirip hipotermiye giren Cengiz, arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Düştükten sonra 30 metre yuvarlandı

Olay bugün saat 22.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Seyir Tepesi Gözkaya Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, aşçılık yapan Şahin Cengiz, 3 arkadaşıyla birlikte kar yağışında gezintiye çıktı. Cengiz, burada fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Düştükten sonra da engebeli arazide yaklaşık 30 metre yuvarlanan Cengiz'in ayağı kırıldı.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Düştüğü arazide arkadaşlarının çabalarına rağmen kurtarılamayan Cengiz, için arkadaşları yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, İtfaiye ve AFAD ekibi, kurtarma operasyonu başlattı. Kar yağışı altında engebeli arazide zor şartlar altında yapılan arama çalışmasında itfaiye ekipleri, yaralı Cengiz'e ulaştı. Kurtarma ekibinde yer alan sağlık personelleri, hipotermiye giren Cengiz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ekiplerin 1 saatlik koordineli çalışmasının ardından kurtarılan Cengiz, sedyeyle taşınarak ambulansa bindirildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 23:15
  1. Devlet Hastanesi
  2. Bağbaşı
  3. Denizli
  4. İtfaiye
  5. Polis
  6. AFAD
  7. Kar
  8. Denizli Devlet Hastanesi

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