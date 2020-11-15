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Spor Foruma 1 kim kazandı? | Formula 1 şampiyon kim oldu?
Spor

Foruma 1 kim kazandı? | Formula 1 şampiyon kim oldu?

Son dakika Formula 1 İstanbul sonuç | Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Formula 1'de bitime 3 hafta kala şampiyon da belli oldu? Peki, Formula 1 şampiyonu kim? | Formula 1 sonuç İstanbul

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:01:00 -
Foruma 1 kim kazandı? | Formula 1 şampiyon kim oldu?

Formula 1 şampiyonu kim oldu? Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park Pisti'nde yapıldı. Peki, sezonun şampiyonu kim oldu?

Foruma 1 kim kazandı? | Formula 1 şampiyon kim oldu?

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.

Racing Point'ten Meksikalı Sergio Perez'in ikinci olduğu yarışta Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

Lewis Hamilton şampiyonlukları | Lewis Hamilton başarıları

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde şampiyonluğunu ilan ederek Alman Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen müsabakada birinci olan Hamilton, sürücüler klasmanında ikincilikte yer alan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde bitime 3 etap kala şampiyonluğu garantiledi.

Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019'dan sonra 2020 sezonunda da zafere ulaşarak kariyerinin 7. şampiyonluğunu kazandı.

Böylece Hamilton, Alman Michael Schumacher'in 7 kezle "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekorunu egale etti.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ilk 3'e giren pilotlara kupalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.

Intercity İstanbul Park Pisti'nde düzenlenen yarış sonrası yapılan törende Mustafa Şentop, birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ikinci sıradaki Racing Point sürücüsü Sergio Perez ve üçüncülüğü alan Ferrari'den Sebastian Vettel'e kupalarını takdim etti.

 

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