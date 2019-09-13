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Forum Diyarbakır AVM nişanlı çiftin ev hayalini gerçeğe dönüştürdü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alıveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM’nin düzenlediği çekilişte daire kazanan talihli Dılbirin Şimşek, evinin anahtarını aldı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:07
Forum Diyarbakır AVM nişanlı çiftin ev hayalini gerçeğe dönüştürdü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alıveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM’nin düzenlediği çekilişte daire kazanan talihli Dılbirin Şimşek, evinin anahtarını aldı.


Yaptığı etkinliklerle adından söz ettiren Güneydoğu’nun en büyük alışveriş merkezlerinden olan Forum Diyarbakır AVM bir talihliyi daha ev sahibi yaptı. 5 Mayıs’ta pop sanatçısı Oğuzhan Koç’un da konser verdiği etkinlikte düzenlenen çekilişte lüks daire kazanan Dılbirin Şimşek nişanlısı Dilan Yel ile birlikte lüks dairenin bulunduğu Yenişehir ilçesindeki Altınpark konutlarına gelerek, Forum Diyarbakır AVM yetkililerinden evinin anahtarını teslim aldı. Mutluluklarını basın mensuplarıyla paylaşan nişanlı çift, evlilik arefesinde ev sahibi oldukları için büyük sevinç yaşadı.



"Evlilik hediyesi oldu"


Talihli Dılbirin Şimşek, Forum Diyarbakır AVM’nin 14 Ocak-5 Mayıs tarihleri arasındaki kampanyada yaptığı 2 bin liralık alışveriş neticesinde ev kazandığını söyledi. Şimşek, "Çok mutluyum. Çeyiz alışverişi için gitmiştik, 2 bin liralık alışveriş yaptık ve yirmi tane çekiliş hakkımız oldu. Evi kazandığımı bir arkadaşımdan öğrendim ve çok şaşırdım. Bende o esnada evdeydim. Forum AM’ye gitmemi söyledi. Arabaya atlayıp gittim yetkililerle görüştüm daha sonra temsili anahtarı Oğuzhan Koç’tan aldım. Bizim için evlilik hediyesi gibi bir şey oldu” dedi.


Talihlinin nişanlısı olan Dilan Yel ise, "Nişanlım beni aradı ve evin çıktığını söyledi. İnanmadım şaka yaptığını ve beni dışarı çıkarmak istediği için bunu söylediğini zannettim. Sonra bir kaç kez daha üst üste arayınca şaka yapmadığını anladım. Çok sevindim, çünkü bu zamanda ev sahibi olmak kolay değil” şeklinde konuştu.



“İlkleri yaşatmaya devam edeceğiz”


Anahtar tesliminde konuşan Forum Diyarbakır AVM Pazarlama Müdürü Gürsel Demir de ilklerin öncüsü olan Forum Diyarbakır AVM’nin bundan sonra da sürpriz kampanyalarının süreceğini belirtti. Demir, yakın zamanda bir kampanya düzenleyeceklerini aktararak, şunları kaydetti:


“Forum Diyarbakır AVM bugüne kadar dört tane büyük kampanya düzenledi. Dördüncü büyük kampanyamızın da talihlisi Dılbirin bey oldu. Her yüz liralık kuponlarla yapılan alışverişe yaklaşık yüz seksen bin kişi içerisinde asıl talihli olarak daire kampanyasını Dılbirin bey kazandı. Bugün de dairenin tüm resmi işlemlerini bitirmiş olup kendisine daireyi teslim ettik. Kendilerine hayırlı ve uğurlu olmasını, güle güle oturmalarını temenni ediyorum. Forum Diyarbakır AVM olarak bölgede ve ilimizde ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Yakın bir zamanda da buna benzer kampanyalarla ziyaretçilerimizi ağırlıyor olacağız.”

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:07
  1. sanat
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