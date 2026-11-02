Formula 1’de tarihi şampiyonluk: 20 yaşındaki Antonelli zirvede

Formula 1’de sezon boyunca dokuz yarış kazanan Kimi Antonelli, Meksika’da çıktığı podyumla kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. Mercedes’in İtalyan sürücüsü, pilotlar klasmanında puanını 380’e çıkararak kalan dört yarış öncesinde rakiplerinin ulaşamayacağı bir fark yakaladı.

Sezonun 19. ayağında üçüncülüğü elde eden genç pilot, şampiyonluk sevincini yarışı ilk iki sırada tamamlayan Max Verstappen ve Lewis Hamilton ile aynı podyumda yaşadı.

MEKSİKA’DA DAMALI BAYRAĞI VERSTAPPEN GÖRDÜ

Başkent Meksiko’daki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti’nde 71 tur üzerinden koşulan yarışta zafer, Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen’in oldu. Verstappen, mücadeleyi 2 saat 20 dakika 28.772 saniyede tamamladı.

Ferrari pilotu Lewis Hamilton, kazananın 0.799 saniye gerisinde ikinci olurken Antonelli, liderden 4.006 saniye sonra finiş çizgisini geçerek üçüncü sırayı aldı.



BOTTAS’IN KAZASI YARIŞI DURDURDU



Mücadelenin 45. turunda Valtteri Bottas’ın sol ön lastiği patladı. Spin atan Bottas, düzlüğün sonundaki bariyerlere sert şekilde çarparak yarış dışı kaldı.

Kazanın ardından kırmızı bayrak gösterildi ve yarışa bir süre ara verildi.

ANTONELLİ: “DİYECEK SÖZ BULAMIYORUM”

Şampiyonluğun ardından duygularını paylaşan Antonelli, başarısında takımının ve ailesinin desteğinin belirleyici olduğunu vurguladı.

İtalyan pilot, “Diyecek söz bulamıyorum; az önce yaşananları idrak etmeye çalışıyorum. İnanılmaz bir sezondu; bu podyumu Max ve Lewis ile paylaşmak ise harika. Gelecekte daha fazla mücadele yaşamayı dört gözle bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Hafta sonu boyunca kendisini biraz daha gergin hissettiğini anlatan Antonelli, “Başardığım için çok mutluyum.” dedi.

MERCEDES TAKIMLAR KLASMANINDA DA LİDER

Meksika yarışının ardından pilotlar klasmanında şampiyon Antonelli 380 puana ulaşırken, Verstappen 261 puanla ikinci, Hamilton 259 puanla üçüncü sırada yer aldı. George Russell 250 puanla dördüncü, Charles Leclerc ise 245 puanla beşinci oldu.

Takımlar klasmanında Mercedes 630 puanla liderliğini sürdürdü. Ferrari 504 puanla ikinci sırada bulunurken Red Bull 380, McLaren 371 ve Racing Bulls 104 puanla sıralandı.

Formula 1’de sezonun bir sonraki yarışı, 8 Kasım’da düzenlenecek Brezilya Grand Prix’si olacak.