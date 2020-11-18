Formula 1'de data kullanımı gaza bastı

Turkcell, Formula 1 yarışları sırasında İstanbul Park ve çevresindeki iletişimin hızlı ve kesintisiz olarak sürmesini sağladı. Etkinlik öncesi pist ve çevresindeki iletişim ünitelerinin kapasitesini artıran Turkcell, yurtdışından gelen ekiplerin artan iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için de bölgede gerekli tüm önlemleri aldı.

3 günde 3 bin GB

Dokuz yıl aradan sonra İstanbul’da koşulan ve Lewis Hamilton’un birinciliğiyle sonuçlanan yarışlar sonunda ortaya çarpıcı internet ve konuşma rakamları da çıktı. Yarış ekipleri ve görevlilerin data kullanımı, antrenman, sıralama ve yarış günü dahil olmak üzere 3 gün boyunca toplamda 3 bin GB oldu.

“Ülkemize yakışır bir hizmet verdik”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye’nin tanıtımı için son derece önemli olan ve 150’yi aşkın ülkede 2 milyar kişinin izlediği Formula 1 organizasyonun kusursuz işlemesi için Turkcell olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade etti. Erkan, yarışlar boyunca gerek pilotların gerekse takımlarda görev yapanların rahat ve kesintisiz olarak iletişim kurması için tüm imkanları seferber ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: “Pist ve etrafında normal zamanın çok üstünde ortaya çıkan kullanım miktarlarını şebekemizde doğru şekilde yöneterek, ülkemize yakışır bir hizmet verdik. Pandemi nedeniyle yarışları evlerinden izlemek zorunda kalan yarışseverlere Formula 1’in tüm heyecanını dijital televizyon platformumuz TV+ üzerinden yaşama imkanı sunduk.

Güçlü altyapı ile destek

Güçlü altyapımızla ülkemiz için son derece önemli olan Formula 1 Türkiye Grand Prix’sine destek verdiğimiz için son derece mutluyuz. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinin ülkemize tekrar kazandırılmasında rol oynayan ve başarılı bir organizasyonla ülkemizin adının tüm dünyada bir kez daha duyurulmasına vesile olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”