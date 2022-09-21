Formula 1'de 2023 sezonu takvimi belli oldu

F1'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda, ilk kez bir sezonda 24 yarış düzenlenecek.

Çin ve Katar etaplarının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Takvim şöyle: