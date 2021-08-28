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Spor Formula 10 Ekim'e ertelendi
Spor

Formula 10 Ekim'e ertelendi

Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2021 takviminde değişiklik yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 14:56:00 - 2021-08-28 16:50:47
Formula 10 Ekim'e ertelendi

Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2021 takviminde değişiklik yapıldı.

3 Ekim'deki düzenlenmesi planan Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı.

Dünyaca ünlü pilotlar İstanbul Park'taki yarışın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Teksas'taki yarış 24 Ekim'de koşulacak.

Geçen sezon 9 yıl aranın ardından Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, Lewis Hamilton'un yedinci dünya şampiyonluğuna sahne olmuştu.

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