Formula 1 yarışçıları! | Formula 1 pilotları 2020
Formula 1 takımları | Yıllar sonra Intercity İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı yaşanacak. Milyonlarca kişi organizasyon başlamadan önce pilotları ve takımları araştırmaya başladı. Peki, Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? | F1 takım ve pilotlar lisesi.
Formula 1 pilotları | Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Peki, Formula 1’de hangi takımlar hangi pilotlar yer alıyor?
Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, 13 Kasım Cuma saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.
Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.
Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.
Formula 1 yarışçıları! Formula 1 pilotları 2020
Daniel Ricciardo Renault
Lando Norris McLaren
Sebastian Vettel Ferrari
Nicholas Latifi Williams
Kimi Raikkonen Alfa Romeo
Romain Grosjean Haas F1 Team
Pierre Gasly AlphaTauri
Sergio Perez Racing Point
Charles Leclerc Ferrari
Lance Stroll Racing Point
Kevin Magnussen Haas F1 Team
Alexander Albon Red Bull Racing
Daniil Kvyat AlphaTauri
Esteban Ocon Renault
Max Verstappen Red Bull Racing
Lewis Hamilton Mercedes
Carlos Sainz Jr. McLaren
George Russell Williams
Valtteri Bottas Mercedes
Antonio Giovinazzi Alfa Romeo