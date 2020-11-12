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Spor Formula 1 yarışçıları! | Formula 1 pilotları 2020
Spor

Formula 1 yarışçıları! | Formula 1 pilotları 2020

Formula 1 takımları | Yıllar sonra Intercity İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı yaşanacak. Milyonlarca kişi organizasyon başlamadan önce pilotları ve takımları araştırmaya başladı. Peki, Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? | F1 takım ve pilotlar lisesi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 15:13:00 -
Formula 1 yarışçıları! | Formula 1 pilotları 2020

Formula 1 pilotları | Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Peki,  Formula 1’de hangi takımlar hangi pilotlar yer alıyor?

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, 13 Kasım Cuma saat 11.00'de düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek.

Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

Formula 1 yarışçıları! Formula 1 pilotları 2020

Daniel Ricciardo                Renault

Lando Norris      McLaren

Sebastian Vettel              Ferrari

Nicholas Latifi    Williams

Kimi Raikkonen Alfa Romeo

Romain Grosjean            Haas F1 Team

Pierre Gasly       AlphaTauri

Sergio Perez      Racing Point

Charles Leclerc  Ferrari

Lance Stroll        Racing Point

Kevin Magnussen            Haas F1 Team

Alexander Albon              Red Bull Racing

Daniil Kvyat        AlphaTauri

Esteban Ocon    Renault

Max Verstappen              Red Bull Racing

Lewis Hamilton Mercedes

Carlos Sainz Jr.   McLaren

George Russell Williams

Valtteri Bottas  Mercedes

Antonio Giovinazzi          Alfa Romeo

Formula 1 canlı izle | S Sport canlı izle
Formula 1 canlı izle | S Sport canlı izle

Spor

Formula 1 canlı izle | S Sport canlı izle

S Sport frekansı
S Sport frekansı

Spor

S Sport frekansı

Intercity İstanbul Park giriş ücreti
Intercity İstanbul Park giriş ücreti

Spor

Intercity İstanbul Park giriş ücreti

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