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Spor Formula 1 Türkiye ne zaman? | Formula 1 hangi kanalda
Spor

Formula 1 Türkiye ne zaman? | Formula 1 hangi kanalda

Şifresiz Formula 1 izle | F1 DHL Türkiye Grand Prix'ine sayılı günler kaldı. Milyonlarca kişi F1 Türkiye organizasyonunun ne zaman olacağını araştırıyor. Peki, Formula 1 Türkiye hangi kanaldan izlenebilecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-10 12:35:00 -
Formula 1 Türkiye ne zaman? | Formula 1 hangi kanalda

Canlı Formula 1 Türkiye izle | Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle organizasyona seyirci alınmayacak. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman?

Formula 1 Türkiye ne zaman? | Formula 1 hangi kanalda

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si,Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Milyonlarca kişi Formula 1'i hangi kanaldan izleyebileceğini araştırıyor. S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.

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