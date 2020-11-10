Canlı Formula 1 Türkiye izle | Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin ne zaman hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sebebiyle organizasyona seyirci alınmayacak. Peki, Formula 1 Türkiye ne zaman?

Formula 1 Türkiye ne zaman? | Formula 1 hangi kanalda

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si,Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek. Milyonlarca kişi Formula 1'i hangi kanaldan izleyebileceğini araştırıyor. S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.