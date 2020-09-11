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Spor Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 15 Eylül'de satışa çıkacak
Spor

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 15 Eylül'de satışa çıkacak

- Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak: "Yarışın biletlerini ülkemizde her bütçeye uygun aralıklarla satışa sunuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:35:30 -
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 15 Eylül'de satışa çıkacak


İSTANBUL (AA) - Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri 15 Eylül'de satışa çıkacak.

Yapılan açıklamaya göre 14 kategoride satışa sunulacak Formula 1 biletleri, antrenman, sıralama turları ve yarış gününü kapsayacak şekilde kombine olarak alınabilecek.

Biletix üzerinden 15 Eylül Salı günü saat 12.00'de satışa çıkacak biletler, üç günlük kombine olarak ilk 24 saatte 90 lira ile 1900 lira arasında, sonrasında ise 120 lira ile 2 bin 750 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulacak.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, yaptığı açıklamada, Formula 1 biletlerinin herkes için ulaşılabilir olmasını istediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Formula 1'i ülkemize geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Formula 1'i ülkemize geri getirme görevinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bize verilmesinin ardından, böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmadan bu dev organizasyonu ülkemize kazandırdık. Bu gayreti sadece Formula 1'i ülkemize geri getirme noktasında da bırakmadık. Türkiye'nin çok özlediği bu organizasyon için halkımızı da mutlu etmek amacıyla büyük çaba sarf ettik. Formula 1 yönetimiyle bilet fiyatlarına ilişkin yoğun görüşmeler yaptık. Bu çaba sayesinde dünyanın en heyecanlı pisti Intercity İstanbul Park'a özel, dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini halkımızla buluşturacağız. Tüm dünyanın büyük heyecanla takip edeceği bu yarışın biletlerini, ülkemizde her bütçeye uygun aralıklarla satışa sunuyoruz."

9 yıl aranın ardından Türkiye'de gerçekleştirilecek Formula 1 yarışlarının bilet fiyatları şöyle:

Tribün

Kampanya Fiyatları

Normal Dönem Fiyatları

Platinum

1.900 lira

2.750 lira

Gold 1

1.500

2.200

Gold 2

1.500

2.200

Gold 3

1.300

1.900

Gold Açık

1.100

1.600

Silver 1

850

1.200

Silver 2

550

750

Silver 3

750

1.050

Silver 4

750

1.050

Silver 5

350

475

Silver 6

250

350

Silver 7

850

1.200

Silver 8

850

1.200

Açık Alan

90

120


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