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Spor Formula 1 Türkiye 14 Kasım sıralama turları saat kaçta yapılacak?
Spor

Formula 1 Türkiye 14 Kasım sıralama turları saat kaçta yapılacak?

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonda Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı. Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarının ardından 14 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama turları araştırılıyor. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı organizasyonda saat kaçta yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:16:00 -
Formula 1 Türkiye 14 Kasım sıralama turları saat kaçta yapılacak?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

Formula 1 pilotları Intercity İstanbul Park pistinde

Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, Covid-19 salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarışın sıralama turları, 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da gerçekleştirilecek. Yarış S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti. Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Formula 1 hangi kanalda izlenir?

S SPORT kanalından izlenebilecek.

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