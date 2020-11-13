Formula 1 Türkiye 14 Kasım sıralama turları saat kaçta yapılacak?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek.

Formula 1 pilotları Intercity İstanbul Park pistinde

Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. Organizasyon, Covid-19 salgını sebebiyle seyircisiz düzenlenecek.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yarışın sıralama turları, 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00'te başlayacak. Yarış ise 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da gerçekleştirilecek. Yarış S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

Şampiyonayı lider götüren ve İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşma şansı bulunan Mercedes'ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti. Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas iki, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ise birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Formula 1 hangi kanalda izlenir?

S SPORT kanalından izlenebilecek.