Formula 1 Monoko ne zaman?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7.yarışı olan Monako Grand Prix'sinin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Peki, Monako Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nı yakından takip edenler Monako ayağının ne zaman koşulacağını araştırıyor. Peki, F1 bu hafta sonu var mı?
Formula 1 Monoko ne zaman?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'si ile devam edecek.
Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları 28 Mayıs Cumartesi TSİ 17.00, yarış ise 29 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4, Ferrari'den Charles Leclerc iki kez podyumun zirvesine çıktı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 104
3. Sergio Perez (Meksika): 85
4. George Russell (Büyük Britanya): 74
5. Carlos Sainz (İspanya): 65
Takımlar
1. Red Bull: 195
2. Ferrari: 169
3. Mercedes: 120
4. McLaren: 50
5. Alfa Romeo: 39