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Spor Formula 1 İstanbul'da nerede olacak?
Spor

Formula 1 İstanbul'da nerede olacak?

Formula 1 İstanbul GP için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü pilotların sahne alacağı Formula 1 İstanbul yarışı, bu sene seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Nefes kesen yarışa saatler kala Formula 1'in nerede yapılacağı merak kazandı. Peki, Formula 1 İstanbul'da nerede olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:07:00 -
Formula 1 İstanbul'da nerede olacak?

Formula 1 heyecanına ortak olmak isteyenler, F1 Grand Prix canlı yayınını takip edecek. Koronavirüs pandemisi sebebiyle F1 İstanbul yarışı biletli seyirci alımına kapatılırken başından sonuna kadar tüm organizasyon canlı yayın ile TV ekranından yayınlanacak.

Formula 1 İstanbul'da nerede olacak?

Formula 1 tutkusu Tuzla ilçesi'nde bulunan İstanbulPark'ta yaşanacak. F1 pilotlarının soluksuz mücadelesinin yaşanacağı Formula 1 İstanbul GrandPrix'i ekran başından canlı olarak izlenebilecek.

Formula 1 ne zaman?

F1 Türkiye heyecanı için geri sayım başladı. Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020", dokuz yıl aradan sonra 13-15 Kasım tarihlerinde Kurtköy'deki İstanbul Park pistinde gerçekleştirilecek. Formula 1'in internet sitesinde güncellenen takvime göre, 15 Kasım Pazar günü yapılacak yarış 13.10'da başlayacak. Yarıştan 1 gün önce yapılacak sıralama turları ise 15.00-16-00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

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