Formula 1 İstanbul GP heyecanı başladı!
9 yıl sonra İstanbul Park’a dönen Formula 1'de müthiş heyecan başladı. Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen müthiş yarış devam ediyor.
Formula 1 (F1) İstanbul GP başladı. 9 yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1'deki müthiş heyecan formasyon turunun ardından resmen start verdi.
Yarışa ilk sırada başlayan Stroll lider durumda. Racing Point'ten takım arkadaşı Sebastian Perez ise ikinciliği aldı. Startın kötü çıkış yapan ismi Verstappen 4. sıraya düşerken Ferrari'den Sebastian Vettel, tam 8 sıra yükselirken 3. sırada yer alıyor.
En hızlı tur şu ana kadar Lance Stroll'den geldi. Genç pilot, radyo konuşmasında pistin kurumaya başladığını söyledi.
Hamılton, istanbul'da şampiyon olabilecek mi?
Mercedes'ten Lewis Hamilton 6, Valtteri Bottas 18. sırada. Yarış böyle biterse Hamilton, şampiyonluğunu İstanbul'da ilan edecek.
Formula 1 hangi kanalda?
Intercity İstanbul Park'ta bugün (15 Kasım) gerçekleştirilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayınlanıyor. Yarış saat 13:10'da başladı.
S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.
Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.