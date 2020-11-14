Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine doğru

İSTANBUL (AA) - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında birinci olan Racing Point takımının Kanadalı pilotu Lance Stroll, sonucun kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.

Stroll, sıralama turlarının ardından yaptığı açıklamada, "Bu anı gerçekten kelimelere dökemiyorum. Şok oldum, antrenman turlarından sonra burada olmamızı beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Yağmur nedeniyle pistin çok kaygan olduğunu belirten Kanadalı sürücü, "Doğru zamanda doğru lastikte olmak önemliydi. Benim için zorlu bir yolculuk oldu. Mugello'daki yarıştan sonra hiç puan alamamıştım. Bugün bu şekilde geri dönüp pole pozisyonunun sahibi olmak çok özel." değerlendirmesinde bulundu.

Stroll'ün arkasından ikinci sırayı alan Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen, üzgün olduğunu kaydederek, "Hafta sonu boyunca ilk sıradaydık, çok rahat görünüyordu ama son turda kaybettik. Performansınızı değerlendirmek için başkalarının performansına bakamazsınız. Son turda iyi değildik ve bunun için çok üzgünüm." yorumunu yaptı.

Türkiye Grand Prix'sine üçüncü sıradan başlayacak Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez ise, takım olarak iyi bir sonuç aldıklarını ifade ederek, "Böyle bir şeyi beklemiyorduk, çok memnunuz." şeklinde görüş belirtti.