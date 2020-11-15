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Spor Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si
Spor

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si

2020 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Mercedes sürücüsü Hamilton, 307 puana ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:12:27 -
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si

İSTANBUL (AA) - Formula 1'de takımların ardından pilotlar klasmanında da şampiyon belli oldu.

Takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde puanını 307'ye yükseltip sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Mercedes'ten Valtteri Bottas 197 puanla ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise 170 puanla üçüncü sırada yer aldı.


- Sürücüler klasmanı


İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:


 SürücüTakım Puan
1Lewis Hamilton Mercedes307
2Valtteri Bottas Mercedes 197
3Max Verstappen Red Bull 170
4Sergio Perez Racing Point 100
5Charles Leclerc Ferrari 97
6Daniel Ricciardo Renault96
7Carlos Sainz McLaren75
8Lando Norris McLaren74
9Alexander Albon Red Bull 70
10Pierre Gasly AlphaTauri 63
11Lance Stroll Racing Point 59
12Esteban Ocon Renault40
13Sebastian Vettel Ferrari 33
14Daniil Kvyat AlphaTauri26
15Nico Hulkenberg Racing Point10
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo4
17Antonio Giovinazzi Alfa Romeo4
18Romain Grosjean Haas2
19Kevin Magnussen Haas1
20Nicholas Latifi Williams0
21George Russell Williams0


- Takımlar klasmanı


Formula 1'de Mercedes'in şampiyonluğunu önceden garantilediği takımlar sıralaması şöyle:


 TakımPuan
1Mercedes504
2Red Bull 240
3Racing Point154
4McLaren149
5Renault136
6Ferrari130
7AlphaTauri89
8Alfa Romeo8
9Haas3
10Williams0
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