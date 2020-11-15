Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si
2020 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Mercedes sürücüsü Hamilton, 307 puana ulaştı
İSTANBUL (AA) - Formula 1'de takımların ardından pilotlar klasmanında da şampiyon belli oldu.
Takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, DHL Türkiye Grand Prix'sinde puanını 307'ye yükseltip sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Mercedes'ten Valtteri Bottas 197 puanla ikinci, Red Bull'dan Max Verstappen ise 170 puanla üçüncü sırada yer aldı.
- Sürücüler klasmanı
İstanbul'daki yarış sonrası pilotlar sıralaması şöyle oluştu:
|Sürücü
|Takım
|Puan
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|307
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|197
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|170
|4
|Sergio Perez
|Racing Point
|100
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|97
|6
|Daniel Ricciardo
|Renault
|96
|7
|Carlos Sainz
|McLaren
|75
|8
|Lando Norris
|McLaren
|74
|9
|Alexander Albon
|Red Bull
|70
|10
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|63
|11
|Lance Stroll
|Racing Point
|59
|12
|Esteban Ocon
|Renault
|40
|13
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|33
|14
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|26
|15
|Nico Hulkenberg
|Racing Point
|10
|16
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|4
|17
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|4
|18
|Romain Grosjean
|Haas
|2
|19
|Kevin Magnussen
|Haas
|1
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|0
|21
|George Russell
|Williams
|0
- Takımlar klasmanı
Formula 1'de Mercedes'in şampiyonluğunu önceden garantilediği takımlar sıralaması şöyle:
|Takım
|Puan
|1
|Mercedes
|504
|2
|Red Bull
|240
|3
|Racing Point
|154
|4
|McLaren
|149
|5
|Renault
|136
|6
|Ferrari
|130
|7
|AlphaTauri
|89
|8
|Alfa Romeo
|8
|9
|Haas
|3
|10
|Williams
|0