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Spor Forma numarası Sinan Gümüş'e verildi... Perotti'den manidar paylaşım
Spor

Forma numarası Sinan Gümüş'e verildi... Perotti'den manidar paylaşım

Fenerbahçe'de Perotti bilmecesi sürerken, deneyimli oyuncunun forma numarası sessiz sedasız Sinan Gümüş'e verildi. Durumu dünkü hazırlık maçında öğrenen Perotti'den manidar bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 12:55:00 -
Forma numarası Sinan Gümüş'e verildi... Perotti'den manidar paylaşım

Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezon 11 numaralı formayı giyen Arjantinli futbolcu Perotti, Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında takım arkadaşı Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrasında kişisel sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Arjantinli futbolcu, geçen sezon giydiği 11 numaralı formanın fotoğrafını paylaştı ve emojiler ekledi.

İtalya Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Arjantinli oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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