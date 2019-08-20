Forlan'dan Ronaldo'ya Beckham göndermesi Futbol kariyerini noktalayan Diego Forlan, Cristiano Ronaldo'yu yerden yere vurdu. Forlan, "Cristiano hep aynanın yakınında olmak isterdi. Tüm günü aynaya bakarak geçirirdi. Beckham ise öyle değildir" dedi.

Uruguay'ın efsane futbolcularından Diego Forlan, Fox Sports Radyo'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Aynanın karşısında üstünü değiştirirdi" Ronaldo ile David Beckham'ı kıyaslayan Forlan, "Ronaldo soyunma odasında benmerkezciydi, Beckham ise öyle değildir. Cristiano hep aynanın yakınında olmak isterdi. Tüm günü aynaya bakarak geçirirdi. Aynanın karşısında üstünü değiştirirdi, muazzam." dedi. 15 yıl önce birlikte oynamışlardı Diego Forlan ile Cristiano Ronaldo, 2003-2004 sezonunda Manchester United'da forma giymişti.

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